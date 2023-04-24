Первый полет самолета Sukhoi Superjet New пройдет в мае

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Первый полет самолета Sukhoi Superjet New (SSJ New) с российским оборудованием пройдет в мае, сообщил гендиректор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП), входящее в госкорпорацию «Ростех», Александр Войт.

«Первый полет SSJ New запланирован на май. <...> Все, что видят пилоты в кабине, сделано в УКБП, все, что сигнализирует пилоту, тоже», — сказал Войт (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что, в частности, бортовое радиоэлектронное оборудование, системы индикации и пульты управления нового самолета — это «главный проект, который реализируется и у нас на предприятии, и в стране».

Sukhoi Superjet New — это импортозамещенная версия самолета Sukhoi Superjet 100. В июне прошлого года «Ведомости» ознакомились со списком основных компонентов, требующихся для замены иностранных приборов на российские, — в перечне было упомянуто 64 наименования комплектующих. Работать над этим поручили 24 производителям, среди которых были структуры «Ростеха» и частные компании.

2 сентября 2022 года ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов сообщал, что Минпромторг предложил направить почти 5,14 млрд руб. на выпуск российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 и MC-21. В связи с западными санкциями в авиаотрасли власти приняли решение ускорить работу по импортозамещению зарубежных деталей. Евросоюз запретил продавать в Россию самолеты и запчасти к ним.

17 марта летающие на Superjet компании сообщили, что столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США. Первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов говорил, что ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet до полного прекращения полетов всего парка воздушных судов.