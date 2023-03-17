Компании увидели риски для SSJ из-за дефицита свечей зажигания

Для Superjet не хватает новых американских свечей зажигания, поставки которых прекратились из-за санкций. В перспективе эта проблема может сказаться на интенсивности полетов. Но «Ростех» обещает российские свечи уже в 2023 году

Самолет Superjet авиакомпании Red Wings на станции технического обслуживания в Жуковском (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Операторы региональных самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146. Об этом РБК рассказали собеседники в шести авиакомпаниях, эксплуатирующих такие самолеты.

Сложившаяся ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet «в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов», говорится в письме первого заместителя гендиректора «ИрАэро» Владимира Панфилова, которое он отправил в Минпромторг 16 февраля. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, близкий к перевозчику. «Это ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых», — предупредил Панфилов.

Действительно, в перспективе эта проблема может сказаться на интенсивности полетов Superjet авиакомпании «ИрАэро», подтвердил РБК ее гендиректор Юрий Лапин. «Но прямо сейчас все в порядке — несколько запасных свечей у нас есть, поэтому интенсивность полетов не снижаем», — подчеркнул он. По словам Лапина, другие перевозчики тоже сообщали о ситуации с дефицитом свечей в Минпромторг.

Дефицит новых свечей зажигания на рынке есть, и он достаточно серьезный, согласен председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод. По его словам, промышленность предложила несколько вариантов решения проблемы, но пока хотя бы один из них не будет сертифицирован, перевозчик не намерен увеличивать налет своих Superjet в летний сезон.

У «Якутии» новых свечей на складе нет, но осталось несколько бывших в употреблении, поэтому до конца 2023 года их должно хватить, сказали РБК два источника, близких к этому перевозчику. «Очень ждем, что российская промышленность решит вопрос с их скорейшим импортозамещением. Если этого не случится, перевозчикам придется останавливать эксплуатацию Superjet», — соглашается собеседник в авиакомпании, эксплуатирующей эти самолеты преимущественно в европейской части России.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», с дефицитом столкнулся даже крупнейший оператор Superjet — авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), которая в весенне-летнем расписании будет летать только на 40% Superjet из общего парка в 76 бортов. В пресс-службе «России» отказались комментировать эту тему.

Панфилов попросил Минпромторг ускорить процесс разработки и выпуска таких свечей уфимским научно-производственным предприятием «Молния» (входит в периметр «Ростеха»). Представитель «Ростеха» утверждает, что импортозамещение по всей востребованной номенклатуре изделий для Superjet, включая свечи зажигания, «идет полным ходом». «В составе кооперации мы интенсивно работаем над созданием аналога свечи зажигания, в этом году ожидаем результат», — сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; также входит в структуру госкорпорации). «Работа по импортозамещению востребованной номенклатуры изделий, включая свечи зажигания, ведется. Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов», — подтвердили в пресс-службе Минпромторга. Представитель Минтранса отказался от комментариев.

РБК направил запросы в пресс-службы Росавиации, корпорации «Иркут» (производит SSJ) и авиакомпаний, летающих на Superjet, — «Газпром авиа», Red Wings, авиапредприятие «Северсталь», «Ямал», «Якутию» и др.

Почему возник дефицит свечей

Superjet — это результат сотрудничества конструкторов «более чем из 20 мировых лидеров авиастроения», говорится на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех»). Турбовентиляторные двигатели SaM146 для Superjet производила компания PowerJet — совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн» («дочка» ОДК). Причем одни части мотора производились и ремонтировались во Франции, другие — в России. Услуги по послепродажному обслуживанию двигателей также предоставляет PowerJet, указано на сайте «ОДК-Сатурн». Еще в 2006 году, на стадии проектирования мотора для Superjet, группа Safran выбрала производителем нескольких систем (включая свечи) для мотора SaM146 американскую компанию Unison Industries. По рекомендации разработчика, свечи этого производителя необходимо менять при достижении наработки 1 тыс. циклов (взлетов-посадок), то есть эти изделия, которые раньше стоили $1–2 тыс., считались расходным материалом, замечают два собеседника РБК.

Но после введения санкций против российской авиаотрасли в 2022 году в ответ на начало спецоперации на Украине (в том числе запрет на поставки самолетов и запчастей) поставки свечей и других расходных материалов из США фактически прекратились. На протяжении последних 11 месяцев (примерно с марта 2022 года. — РБК) свечи зажигания поставляла компания «ОДК-Сатурн» из своих заказов, но сейчас она «не в состоянии оказывать данную услугу», пишет Панфилов в письме в Минпромторг.

Всего в России 12 операторов Superjet, которые в общей сложности эксплуатируют 160 таких самолетов, следует из данных Росавиации. На фоне западных санкций этот самолет стал особенно важным для отрасли, отмечает директор по развитию воздушного транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Александр Терентьев. «В прошлом году налет Superjet серьезно вырос. Прежде всего за счет международных рейсов и увеличения доли региональных внутренних перевозок», — объясняет он. Почти треть доступных для полетов Superjet перевозчики предпочитали в 2022 году эксплуатировать на международных авиалиниях, так как этот самолет «остается одним из немногих, не попавших ни под какие санкции», отмечала акционер S7 Group Татьяна Филева.

Что делается для решения проблемы

В «ИрАэро» надеются на скорейшее разрешение проблемы. «Обещали, что свечи российского производства должны появиться к сентябрю [2023 года]. Постараемся продолжать полеты на Superjet до этого времени», — говорит Лапин. По информации источника в другой авиакомпании, российские свечи будут к концу летнего сезона (заканчивается в октябре). Процесс импортозамещения свечей должен закончиться чуть раньше, в течение четырех-пяти месяцев (примерно в июле-августе), полагает Удод.

«Трагедии точно нет. Есть запасы импортных свечей, которые когда-то закончатся, это понятно. Но быстрыми темпами идет работа над созданием российских аналогов. Поэтому на готовности парка ситуация не должна отразиться», — считает источник, близкий к «Ростеху».

«По некоторым позициям [импортных изделий для Superjet] работа уже завершена, по некоторым — в разгаре, результаты по свечам ожидаются уже в этом году», — подтверждает представитель «Ростеха». «Делается все, чтобы россияне могли летать и Superjet — а сегодня это основная «рабочая лошадка» региональных авиалиний — оставались в строю, несмотря на санкции», — добавляет он.

В марте 2022 года в Минпромторге пообещали ускорить работу и над российской версией Superjet. Для этого необходимо в том числе заменить двигатель иностранного производства SaM146 на российский ПД-8. Глава ведомства Денис Мантуров еще в 2015 году утвердил приказ, в котором был изложен план импортозамещения в гражданском авиастроении, который включал и самолеты Superjet. Стартовым оператором «импортозамещенных» самолетов Superjet New должна стать группа «Аэрофлот». Первое воздушное судно ей планируется передать в декабре 2023 года.