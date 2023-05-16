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Илон Маск сравнил Сороса с Магнето и обвинил в ненависти к человечеству

Илон Маск: Сорос ненавидит человечество и хочет разрушить «саму ткань цивилизации»
Предприниматель Илон Маск сравнил миллиардера Джорджа Сороса со злодеем Магнето из комиксов Marvel и обвинил его в ненависти к человечеству и стремлении разрушить «саму ткань цивилизации»
Джордж Сорос
Джордж Сорос (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Американский предприниматель, основатель компании Tesla Илон Маск сравнил миллиардера Джорджа Сороса со злодеем Магнето из серии комиксов «Люди Икс».

«Сорос напоминает мне Магнето», — написал он в Twitter.

На его твит ответил журналист-расследователь и активист Брайан Крассенштейн. Он подметил «забавный факт», что Сорос, как и Магнето, пережил холокост. Крассенштейн добавил, что у Сороса «благие намерения», однако он подвергается нападкам со стороны не согласных с его политическими убеждениями.

«Вы предполагаете, что у него благие намерения. Это не так. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», — ответил на это Маск.

Магнето — персонаж-мутант из комиксов Marvel, который обладает способностью генерировать и контролировать магнитные поля. Он считает мутантов эволюционно превосходящими людей. Магнето стремился завоевать мир, чтобы мутанты заменили людей в качестве доминирующего вида.

При этом в ряде комиксов методы и философия Магнето, пережившего холокост, проистекают из его стремления защитить мутантов от подобной участи.

Ранее, 14 мая, пользователь Twitter написал, что Сорос скончался от сердечного приступа. На следующий день Сорос опроверг сообщение. «Слухи о том, что у меня случился сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров», — написал 92-летний Сорос в Twitter.

Джордж Сорос родился в 1930 году в Венгрии в еврейской семье. Он получил образование в Лондонской школе экономики в Великобритании, а затем уехал жить в Нью-Йорк, где работал брокером и финансовым аналитиком и руководил фондом Double Eagle.

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В 1970 году Сорос основал свой собственный фонд под названием Quantum, который специализировался на спекуляции валютами, ценными бумагами и биржевыми товарами.

В 1992 году Сорос обвалил британский фунт, заработав на этом $1 млрд. С его деятельностью также связывают крах национальных валют Южной Кореи, Сингапура, Гонконга, Тайваня.

Миллиардер также известен своей критикой экс-президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня. Весной 2022 года Сорос говорил, что военные действия на Украине, «возможно, стали началом третьей мировой войны и наша цивилизация может ее не пережить».

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Илон Маск Джордж Сорос Marvel
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