МЧС: открытый огонь на заводе «Кварц» в Калининграде потушили

В Калиниграде потушили пожар на заводе площадью 1300 кв м

Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе «Кварц» в Калининграде. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС России.

Открытое горение было ликвидировано в 21:50 (22:50 мск).

Завод «Кварц» загорелся на площади 1300 кв м. В тушении пожара приняли участие 47 человек и 11 единиц техники.

На заводе «Кварц» занимаются электронным машиностроением и производством бытовой техники.

11 июня пожар произошел на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. Возгорание случилось на площади 80 кв м. В тушении участвовали 36 человек при помощи 11 единиц техники.