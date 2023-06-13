Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Президент Сербии предупредил об эскалации на Украине Политика, 02:42
В Калиниграде потушили пожар на заводе площадью 1300 кв м Общество, 02:36
Первые беспилотные «Камазы» запустят на трассу «Нева» 14 июня Экономика, 01:39
Вильфанд спрогнозировал «настоящее лето» в Москве на этой неделе Общество, 01:32
«Ничего не видел, бессвязно говорил». Что привело к отравлениям сидром Общество, 01:12
Президент Латвии назвал «главный вопрос» при принятии Украины в НАТО Политика, 01:00
Нидерланды не смогли заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях Политика, 00:40
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
США увидели шанс для переговоров после наступления Украины Политика, 00:20
Президент Бразилии не увидел военного решения конфликта на Украине Политика, 00:11
Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет Экономика, 00:00
В ICAN заявили о тайном размещении ядерного оружия США в Европе Политика, 12 июн, 23:35
На пенсии – в политику: каким был Сильвио Берлускони в разные годы. Видео Политика, 12 июн, 23:22
Макрон оценил продолжительность наступления Украины Политика, 12 июн, 23:21
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 12 июн, 23:13
Общество ,  
0 

В Калиниграде потушили пожар на заводе площадью 1300 кв м

МЧС: открытый огонь на заводе «Кварц» в Калининграде потушили

Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе «Кварц» в Калининграде. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС России.

Открытое горение было ликвидировано в 21:50 (22:50 мск).

Завод «Кварц» загорелся на площади 1300 кв м. В тушении пожара приняли участие 47 человек и 11 единиц техники.

На заводе «Кварц» занимаются электронным машиностроением и производством бытовой техники.

11 июня пожар произошел на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. Возгорание случилось на площади 80 кв м. В тушении участвовали 36 человек при помощи 11 единиц техники.

Теги
МЧС Калининград Пожар
Материалы по теме
Два ребенка погибли при пожаре в доме в подмосковном Орехово-Зуево
Общество
Двух человек спасли при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы
Общество
В Петербурге потушили пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter