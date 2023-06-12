МЧС: двух человек спасли при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы, огонь потушен

Двух человек спасли при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

Пожар произошел в одной из гостиниц на северо-востоке Москвы, во время тушения сотрудникам МЧС удалось спасти двоих человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ТАСС пишет, что пожар произошел в здании, где расположена гостиница Tolstoy Apart и апартаменты ЖК «Парк мира». По данным сервиса «Яндекс.Карты», речь идет о доме по адресу: проспект Мира, д. 102, корп. 2.

Пожар, по информации МЧС, начался вечером 11 июня в одном из номеров гостиницы. В ведомстве сообщали агентству, что его площадь составила 60 кв. м. Позднее там уточнили, что огонь потушили около 00:37 мск 12 июня на площади 30 кв. м.

Собеседник сказал агентству, что в номере загорелись потолочные перекрытия. Пожару присвоили второй (повышенный) ранг сложности. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пострадавших при инциденте нет, добавили в МЧС.

В начале июня пожар произошел в Центральной клинической больнице на улице Пирогова в Советском районе Новосибирска, из здания эвакуировали 130 человек, в том числе 100 пациентов. Общая площадь составила 1,8 тыс. кв. м. В МЧС отмечали, что причиной пожара могло быть короткое замыкание.