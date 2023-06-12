Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево

Два ребенка погибли при пожаре в доме в подмосковном Орехово-Зуево

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар, по информации ведомства, произошел около 1:30 мск 12 июня в доме № 27 в деревне Яковлево. В пресс-службе сказали агентству, что к моменту приезда спасателей дом горел на всей площади — 35 кв. м.

В 05:13 мск огонь потушили. Причину пожара сейчас устанавливают.

В Главном управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела двух пожилых женщин и двух детей 2017 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Ранее, 7 июня, пожар произошел в квартире на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. В результате погиб ребенок, еще несколько человек пострадали, среди них были несовершеннолетние. В МЧС говорили, что спасателям удалось вывести восемь человек, в том числе четверых детей.