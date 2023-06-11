МЧС: в Петербурге ликвидирован пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»

В Петербурге потушили пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»

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В Санкт-Петербурге потушили пожар в здании на территории бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной, сообщает городское ГУ МЧС.

«В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 50 кв. м. В 20:35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

В конце мая Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что акционерное общество «ДОМ.РФ» получило земельный участок и комплекс зданий бывшего следственного изолятора «Кресты». С 2017 года здание не используется как СИЗО.