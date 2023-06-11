На заводе «Ростсельмаш» произошел пожар

На ростовском заводе «Ростсельмаш» произошел пожар на 80 кв. м

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В Ростове-на-Дону произошел пожар на заводе «Ростсельмаш», загорелись покрышки, сообщило региональное управление МЧС.

Дым был виден из разных районов города, отмечает 161.ru.

Спустя полчаса после получения сообщений о возгорании пожарные локализовали огонь на площади 80 кв.м, а к 12:41 пожар был потушен. В тушении участвовали 36 человек при помощи 11 единиц техники.

Комбайновый завод «Ростсельмаш» разрабатывает и выпускает сельскохозяйственную технику, он производит полную линейку машин для агропромышленности. На заводе работают 14,3 тыс. человек.

В конце мая в Ростове-на-Дону загорелся склад с пряжей, огонь распространился на 800 кв. м. Его тушили более 70 человек и 23 единицы техники.