Похороны Берлускони пройдут в кафедральном соборе Милана

Сильвио Берлускони (Фото: Max Rossi / Reuters)

Похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони пройдут 14 июня в кафедральном соборе Милана — соборе Рождества Девы Марии, сообщает ANSA.

Гроб с телом Берлускони перевезут из больницы «Сан-Раффаэле» в Милане, где скончался политик, на его виллу Сан-Мартино в Аркоре. Прощание пройдет в студии компании телевизионной сети Mediaset, которую основал Берлускони.

Берлускони — основатель партии Forza Italia, он становился премьер-министром в 2001, 2005 и 2008 годах, а в 2011 ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. В 2019 году политик избрался в состав Европарламента от Италии. В прошлом сентябре он победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.

Берлускони скончался 12 июня. Политика госпитализировали 9 июня, через три недели после того, как он выписался из больницы. До этого он находился в «Сан-Раффаэле» 45 дней — с начала апреля по конец мая. Врачи диагностировали у него лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. Он начинал курс химиотерапии.

Газета La Repubblica сообщала, что Берлускони умер из-за ухудшения состояния на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза.