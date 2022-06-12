Берлускони рассказал о двух оставшихся без ответа звонках Путину

Бывший премьер-министр Италии звонил российскому президенту в начале спецоперации, но разговор так и не состоялся. Ранее Берлускони указывал, что разочарован действиями Путина на Украине

Сильвио Берлускони (Фото: Ralph Orlowski / Getty Images)

Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони дважды звонил российскому президенту Владимиру Путину после начала спецоперации на Украине, но не получил ответа, сообщает Il Messaggero.

Берлускони сказал, что в последнее время не общался с Путиным, хотя они были «хорошими друзьями».

«Я сделал два телефонных звонка в начале этой операции, но не получил ответа», — рассказал итальянский политик. От дальнейших попыток выйти на связь с Путиным он воздержался.

По словам Берлускони, ситуация на Украине опасна, так как нет возможности немедленного прекращения боевых действий, а потери среди обеих сторон конфликта составляют «100 смертей в день». Как указал экс-премьер, если бы он был у власти, то этого конфликта бы не случилось.

Берлускони рассказал, что в 2008-м смог удержать Путина от «вторжения» в Грузию. В течение пяти часов он разговаривал с ним, во время беседы подчеркнув, что при таком развитии событий Россию ждет «развод» с ЕС, США и НАТО. После этого, сказал Берлускони, из Москвы пришел приказ об отступлении войск. О каком именно моменте событий в Грузии идет речь, политик не уточнил.

Ранее Берлускони уже комментировал ситуацию на Украине. В начале апреля он сказал, что «глубоко разочарован и расстроен поведением» Путина, «который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром». Как отметил итальянский политик, до этого он считал Путина «человеком демократии и мира».

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Российский президент указывал, что проведение спецоперации позволило «предотвратить реальную опасность», нависшую на Россией, и «упредить масштабный конфликт» на ее территории «по чужим сценариям».

По мнению Берлускони, из-за своих позиций по Украине Россия оказалась изолирована от Запада (под которым он подразумевал США, ЕС, Японию и Австралию), а Запад — от всего остального мира, поскольку «Китай, Индия, Россия и десятки других азиатских, африканских, латиноамериканских государств в данный момент» не на его стороне. Экс-премьер также отмечал, что сейчас в мире «нет лидера», который мог бы вести переговоры с Путиным.

Берлускони говорил, что знает Путина 20 лет. Российский президент указывал в 2019-м в интервью итальянской газете Corriere dell Sera, что их «связывают многолетние дружеские отношения». Последний раз политики встречались в том же году в Риме, а последнюю телефонную беседу они провели в прошлом году, в день рождения Берлускони, следует из сообщений Кремля.