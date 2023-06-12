Власти: в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС затопило три кладбища

Три кладбища затопило в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

В Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области после обрушения плотины Каховской ГЭС оказались затоплены три кладбища. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе врио главы региона Владимира Сальдо.

«В районе Алешек вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах есть, однако размытие самих захоронений маловероятно. Что касается кладбища в Голопристанском муниципальном округе, то вероятность его размытия очень мала», — сказали в пресс-службе.

Города Алешки и Голая Пристань расположены на левом берегу Днепра, который контролирует российская сторона. Их затопило после разрушения плотины Каховской ГЭС 6 июня. 10 июня Сальдо сообщил, что в Алешках и Голой Пристани уровень воды начал снижаться. К 11 июня в Алёшкинском муниципальном округе он упал до 1,5 м, а в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 м.

Всего на подконтрольной Москве территории было затоплено 35 населенных пунктов. Ущерб от последствий разрушения плотины власти предварительно оценили в 11,5 млрд руб.

Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга и объявили эвакуацию населения. К 11 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуировали почти 7 тыс. человек, 1,5 тыс. из них расселили во временные пункты размещения, сообщал Сальдо. 77 пострадавших госпитализировали.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский президент Владимир Зеленский возложил ответственность за случившееся на Россию, но позже заявил, что у Киева нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск.