Мэр Новой Каховки сообщил, что вода почти ушла из города

Мэр Владимир Леонтьев допустил, что «восстановить более-менее нормальную жизнедеятельность» получится в течение недели. Сальдо говорил, что из затопленных районов вывезли 6 тыс. человек; Киев эвакуировал более 3 тыс. жителей

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил в интервью программе ЧЭЗ на телеканале РБК, что вода почти полностью ушла из города, затопленного после разрушения Каховской ГЭС.

«Позитивный тренд сохраняется, вода отходит с каждым днем все больше и больше. Сама Новая Каховка полностью освобождена от воды», — сказал он. По словам мэра, в городе приступили к осушению подвалов.

Леонтьев заявил также, что в городе почти везде есть электричество, там восстанавливают канализационные станции. В населенных пунктах ниже по течению ситуация более сложная: «Подъездные пути, дороги, дома, учреждения культуры, медицины и образования пока остаются под водой».

Мэр сообщил также, что эвакуированы более 900 человек, а тем, кого пока не получается вывезти, доставляют продукты и лекарства. По мнению Леонтьева, в течение недели удастся «восстановить более-менее нормальную жизнедеятельность».

Утром 10 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем телеграм-канале, что уровень подъема воды в Новой Каховке снизился на 3 м, до отметки 7 м. С его слов, вода начала сходить и в Алешках и Голой Пристани в низовье Днепра. Все три населенных пункта находятся на левом берегу реки, который контролирует Россия (правый, более высокий, контролирует Украина).

Сальдо заявил, что с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского округов эвакуировали более 6 тыс. человек. Эвакуацией занимается и Украина: по словам президента Владимира Зеленского, с подконтрольной Киеву территории Херсонской области и из Николаевской области вывезли более 3 тыс. человек.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня, начался неконтролируемый сброс воды. Россия и Украина винят в произошедшем друг друга. К утру 10 июня, по данным «Укргидроэнерго», Каховское водохранилище потеряло более трети воды. К вечеру субботы уровень воды там упал ниже отметки 10 м, передает «Зеркало недели».