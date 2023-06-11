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С улиц Новой Каховки полностью ушла вода

Администрация Новокаховского городского округа: с улиц Новой Каховки полностью ушла вода

С улиц Новой Каховки полностью ушла вода
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С улиц Новой Каховки в Херсонской области после обрушения плотины Каховской ГЭС полностью ушла вода, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

«На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены», — сообщили в администрации.

Накануне Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил в интервью программе ЧЭЗ на телеканале РБК, что вода почти полностью ушла из города. Леонтьев отмечал, что в населенных пунктах ниже по течению ситуация более сложная: «Подъездные пути, дороги, дома, учреждения культуры, медицины и образования пока остаются под водой».

10 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что уровень подъема воды в Новой Каховке снизился на 3 м, до отметки 7 м. С его слов, вода начала сходить и в Алешках и Голой Пристани в низовье Днепра.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня. Россия и Украина винят в произошедшем друг друга. Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, возложил ответственность за произошедшее на Россию, однако позже заявил, что у Киева нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск.

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