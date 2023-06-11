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В Курганской области скончалась отравившаяся сидром девушка

В Курганской области девушка скончалась от отравления суррогатным сидром
Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста
Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста (Фото: shumkov_vadim / VK)

В Курганской области от отравления суррогатным алкоголем скончалась девушка, сообщает департамент здравоохранения региона. Портал «Область 45» писал, что она была школьницей. «Известия» со ссылкой на источник передавали, что ей было 17 лет. Оба издания пишут, что причиной отравления стал контрафактный сидр.

«Пациентка, поступившая в тяжелом состоянии из Шумихи в начале недели в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста с отравлением слабоалкогольным напитком, содержащим метанол, скончалась сегодня, 11 июня. Врачи до последнего боролись за жизнь девушки», — говорится в сообщении. Другой отравившийся суррогатным алкоголем мужчина находится в реанимации. «Состояние пациента средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Угрозы жизни нет», — сообщили в департаменте.

Это первый случай гибели от суррогатного алкоголя в регионе. 8 июня Минздрав России сообщил, что от отравления погиб 31 человек. После опубликования этих данных минздравы Самарской и Нижегородской областей сообщили еще о двух погибших от отравления.

7 июня телеграм-канал Baza сообщал о госпитализации одиннадцатиклассницы в Курганской области. Она впала в кому после употребления «Мистера Сидра», утверждали в телеграм-канале.

О первых случаях отравления произведенным в Самарской области сидром марки «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. Общее число пострадавших в стране Минздрав России оценивал в 101. Экспертиза выявила в напитке примеси метанола и бутана. Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли более 70 тыс. л сидра в 17 регионах.

Следственный комитет завел дело о незаконных производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК). Арестованы предприниматель Анар Гусейнов, а также Дмитрий Егоров и сержант полиции Иван Гребенкин, которые, по версии следствия, похитили спирт для производства сидра со складов МВД, продали его Артему Айрапетяну (тоже находится под стражей), который в свою очередь перепродал спирт Гусейнову.

Теги
Курганская область отравление «Мистер Сидр» департамент здравоохранения
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