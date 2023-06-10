Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 21:30
Канада ввела санкции против Януковича и Юрия Подоляки Политика, 21:29
Число жертв суррогатного алкоголя в Нижегородской области выросло до трех Политика, 21:25
Умер «Унабомбер» Теодор Качинский Политика, 21:04
«Манчестер Сити» и «Интер» огласили стартовые составы на финал ЛЧ Спорт, 20:52
Как придумывают конфеты на фабрике РБК и КФ «Победа», 20:40
В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении трибуны цирка Общество, 20:33
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Производитель Leopard допустил рост стоимости компании в полтора раза Политика, 20:24
Арбитр получил тяжелую травму в стыковом матче «Факел» — «Енисей» Спорт, 19:58
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 19:55
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 19:52
Мэр Новой Каховки сообщил, что вода почти ушла из города Политика, 19:29
«Факел» победил соперника из Первой лиги и сохранил прописку в РПЛ Спорт, 19:28
В Донецке во время обстрела погиб мужчина Политика, 19:28
Массовое отравление сидром ,  
0 

Число жертв суррогатного алкоголя в Нижегородской области выросло до трех

Мелик-Гусейнов: в Нижегородской области от отравления алкоголем скончались три человека
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Нижегородской области от отравления суррогатным алкоголем скончались три человека, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

8 июня Минздрав России сообщил, что от отравления погиб 31 человек. После опубликования этих данных минздравы Самарской, а сейчас и Нижегородской области сообщили еще о двух погибших от отравления.

«К сожалению, один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов», — сказал он. Мелик-Гусейнов добавил, что таким образом от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека.

Министр также сообщил, что в больнице остается еще один пострадавший. «Состояние его крайне тяжелое. Медики стараются сделать все от них зависящее», — сообщил он.

О первых случаях отравления произведенным в Самарской области сидром марки «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. Экспертиза выявила в напитке примеси метанола и бутана. Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли более 70 тыс. л сидра в 17 регионах.

Следственный комитет завел дело о незаконных производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК России). Арестованы предприниматель Анар Гусейнов, а также Дмитрий Егоров и сержант полиции Иван Гребенкин, которые, по версии следствия, похитили спирт для производства сидра со складов МВД, продали его Артему Айрапетяну (тоже находится под стражей), который, в свою очередь, перепродал спирт Гусейнову.

Теги
Нижний Новгород Нижегородская область отравление
Материалы по теме
Число отравившихся сидром в Ульяновской области выросло до 65 человек
Общество
Число жертв «Мистера Сидра» в Самарской области достигло 10
Общество
СК сообщил о первом случае отравления сидром в Курганской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter