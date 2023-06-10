Число жертв суррогатного алкоголя в Нижегородской области выросло до трех

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В Нижегородской области от отравления суррогатным алкоголем скончались три человека, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

8 июня Минздрав России сообщил, что от отравления погиб 31 человек. После опубликования этих данных минздравы Самарской, а сейчас и Нижегородской области сообщили еще о двух погибших от отравления.

«К сожалению, один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов», — сказал он. Мелик-Гусейнов добавил, что таким образом от приема суррогатного алкоголя в Нижегородской области скончались три человека.

Министр также сообщил, что в больнице остается еще один пострадавший. «Состояние его крайне тяжелое. Медики стараются сделать все от них зависящее», — сообщил он.

О первых случаях отравления произведенным в Самарской области сидром марки «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. Экспертиза выявила в напитке примеси метанола и бутана. Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли более 70 тыс. л сидра в 17 регионах.



Следственный комитет завел дело о незаконных производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК России). Арестованы предприниматель Анар Гусейнов, а также Дмитрий Егоров и сержант полиции Иван Гребенкин, которые, по версии следствия, похитили спирт для производства сидра со складов МВД, продали его Артему Айрапетяну (тоже находится под стражей), который, в свою очередь, перепродал спирт Гусейнову.