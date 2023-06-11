Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военным

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, участвующим в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Медали выдаются тем, кому присвоили Героя России.

Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной России. Медали получили командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев и командир танка старший сержант Николай Матреницкий.

Как рассказали в Минобороны, Муссагалеев обнаружил большое количество живой силы и техники ВСУ и вступил «в неравный бой». В течение двух часов он со своим личным составом уничтожил 19 единиц техники противника, из-за чего украинские военные отступили.

Экипаж танка под командованием Матреницкого «сдержал наступление превосходящих сил противника на одном из тактических направлений», заявили в ведомстве. В результате украинские военные потеряли два танка и две боевые машины пехоты, после чего вынужденно отступили.

Ранее государственные награды — ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия (Георгиевский крест) — вручили военным, «отразившим атаки ВСУ на южно-донецком направлении», сообщали в Минобороны. Офицеры и солдаты объединений Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота получили награды на позициях в зоне военных действий, а раненые военные — в госпитале Южного военного округа.

Об украинском наступлении на пяти участках фронта на южно-донецком направлении Минобороны сообщило в ночь на 5 июня. В ведомстве заявили, что ВСУ не достигли целей и наступление было сорвано. Позже Шойгу доложил, что при отражении наступления погиб 71 российский военный, еще 210 человек получили ранения.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». Эпицентром боевых действий она назвала бахмутское направление.

Шойгу 6 июня заявил, что с российской стороны были подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий. Украина же за три дня боевых действий, утверждает министр, потеряла до 3,7 тыс. человек, 52 танка и 207 боевых бронированных машин, пять самолетов и два вертолета.