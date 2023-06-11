В Китае зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян

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Два случая заражения оспой обезьян выявлены в городе Гуанчжоу китайской провинции Гуандун, сообщила газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на провинциальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Оспой заразились двое мужчин в возрасте 29 и 43 лет. Заболевших изолировали, они проходят лечение. Болезнь у обоих протекает в легкой форме.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. У заболевших появляются высокая температура, мышечные боли, характерные сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае прошлого года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии. В России первый случай заражения оспой обезьян выявили 12 июля прошлого года. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире 23 июля 2022 года. В общей сложности за период вспышки организация задокументировала 78 тыс. случаев заражения оспой в 111 странах мира. 140 заболевших умерли от этой инфекции, сообщал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

11 мая организация отменила режим международной ЧС из-за оспы. Гебрейесус сказал, что количество сообщений о заражении снизилось на 90% в течение последних трех месяцев по сравнению с аналогичным предшествующим периодом.