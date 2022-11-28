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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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ВОЗ выбрала новое название для оспы обезьян

ВОЗ: в качестве синонима оспы обезьян будет использоваться термин mpox
Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images
Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

После серии консультаций с мировыми экспертами Всемирная организация здравоохранения начнет использовать новый термин «mpox» в качестве синонима обезьяньей оспы. Об этом сообщается на сайте организации. ВОЗ добавила, что оба названия будут использоваться одновременно в течение одного года, пока термин «обезьянья оспа» будет выведен из употребления.

«Когда в этом году наблюдалось увеличение заболеваемости оспой обезьян, в Интернете, в других местах и в некоторых сообществах наблюдались расистские и стигматизирующие высказывания, о которых сообщалось в ВОЗ», — уточняет организация. После этого ряд стран выразили озабоченность и попросили ВОЗ предложить способ изменения названия.

Присвоение названий новым и, в исключительных случаях, уже существующим заболеваниям является обязанностью ВОЗ. Это происходит посредством консультативного процесса, в котором участвуют государства-члены ВОЗ.

Ранее Politico со ссылкой на три осведомленных источника сообщала о планах ВОЗ переименовать оспу обезьян в mpox, чтобы «убрать клеймо» с вируса. Источники отметили, что решение принято на фоне растущего давления со стороны высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена, которые в частном порядке призвали руководителей ВОЗ изменить название болезни. Вашингтон беспокоит тот факт, что название вируса ведет к навешиванию ярлыков, «особенно среди цветных людей».

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые обнаруженное в 1958 году. Большинство случаев инфекции приходилось на Африку. Однако в 2003 году вирус вышел за пределы континента, тогда заразился житель США. Нынешняя вспышка началась в мае этого года, когда о заболевшем, который вернулся из Нигерии, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании. По данным ВОЗ, с 1 января на 28 ноября 2022 года в мире зарегистрировано 81 107 подверженных случая заболевания. Об инфицированных сообщили в 110 странах, в том числе и в России. Всемирная организация сообщила о 55 летальных исходах во всем мире.

Теги
Оспа обезьян ВОЗ вирусы болезни
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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