ВОЗ отменила режим международной чрезвычайной ситуации по оспе обезьян

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменяет режим чрезвычайной ситуации международного масштаба по оспе обезьян, введенный в июле 2022 года. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на брифинге в Женеве, трансляция шла на YouTube-канале организации.

Глава ВОЗ рассказал, что накануне, 10 мая, состоялась встреча комитета по этой чрезвычайной ситуации. Эксперты рекомендовали ему объявить о прекращении режима ЧС.

«Я согласился с этой рекомендацией. И я рад объявить, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — сказал Гебрейесус.

Он добавил, что количество сообщений о заражении оспой обезьян снизилось на 90% в течение последних трех месяцев по сравнению с аналогичным предшествующим периодом.

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC), — официальная декларация ВОЗ о «чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования». Такой же режим организация объявляла в 2020 году из-за распространения коронавируса. 5 мая ВОЗ сообщила об окончании пандемии.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. У заболевших появляются высокая температура, мышечные боли, характерные сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире 23 июля 2022 года. В общей сложности за период вспышки организация задокументировала 78 тыс. случаев заражения оспой в 111 странах мира. 140 заболевших умерли от этой инфекции, сообщил Гебрейесус.