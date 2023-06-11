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В Белгородской области остановили движение электричек

В Белгородской области из-за схода вагонов с рельсов приостановили движение электричек

В Белгородской области из-за схода 15 вагонов с рельсов приостановили движение электричек и пригородных поездов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено», — написал он.

Грузовые вагоны сошли с рельсов рядом с железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе поздно вечером 10 июня. Состав, следовавший до станции одного из предприятий, был пуст. По предварительным данным, пострадавших нет.

В последние месяцы в разных регионах России сообщали о сходе поездов с рельсов, в некоторых случаях власти обвиняли в произошедшем «посторонних лиц». В частности, в середине мая пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Крыму. В начале того же месяца поезд сошел с рельсов в Брянской области, после чего загорелся локомотив. Причиной инцидента стал взрыв на путях.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область Движение поездов электрички сход с рельсов
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