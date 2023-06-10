Губернатор Гладков: в Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов

В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов

При сходе 15 грузовых вагонов в Алексеевском городском округе никто не пострадал, на месте работают оперативные службы, уточнил Гладков

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Рядом с железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы», — уточнил губернатор.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали о диверсиях на железных дорогах. В середине мая пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за вмешательства «посторонних лиц», сообщал оператор железной дороги. В том же месяце, также из-за вмешательства «посторонних лиц», с рельсов сошли локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области. Источник РБК, близкий к МВД, уточнял, что причиной стало подорванное железнодорожное полотно.