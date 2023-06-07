СвЖД: в Екатеринбурге вагоны поезда сошли с рельсов на детской железной дороге

Поезд сошел с рельсов на детской железной дороге в Екатеринбурге

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Екатеринбурге, в Парке Маяковского, два первых вагона детской железной дороги сошли с рельсов. Об этом сообщает местный портал E1.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

Представитель СвЖД уточнил, что сход вагонов с рельсов произошел на станции Екатеринбург-Детский в 11:05 (09:05 мск). Опрокидывания вагонов удалось избежать. Вагоны были пустыми, поэтому никто не пострадал.

«Состав из четырех вагонов и тепловоза следовал под управлением штатных сотрудников. Обстоятельства выясняются», — сказали в пресс-службе, добавив, что движение поездов было приостановлено.

Всего в городах России работает 25 детских железных дорог. Большинство из них открыты в течение всего летнего сезона, но в Екатеринбурге она работает круглый год. На базе детских железных дорог работают обучающие центры для подростков — там они могут получить навыки машиниста, проводника, кассира.