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Минобороны сообщило, что артиллерия сорвала переброску резервов ВСУ

Минобороны: артиллерия группировки «Запад» сорвала попытку переброски резервов ВСУ

Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить свои резервы и ликвидировала группу диверсантов. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново», — заявил он.

В той же местности расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» сбили два разведывательных беспилотника ВСУ — «Фурию» и ANSER, а недалеко от населенных пунктов Копанка и Ивановка огнем артустановки «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» были поражены два минометных расчета противника.

«Кроме этого, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й, 92-й механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны», — добавил Зыбинский.

Российское Минобороны сообщает о попытках наступления украинской армии с 5 июня. По данным оборонного ведомства, ВСУ не удалось закрепиться ни на одном из направлений. Bloomberg сообщал о тяжелых потерях, с которыми столкнулась украинская армия в первые дни наступления при некоторых успехах. Собеседник агентства не исключал, что ВСУ пытаются своими действиями найти слабые места в российской обороне.

The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки одной из западных стран писала, что в начавшемся наступлении принимает участие небольшая доля резервов ВСУ, а более крупный удар «еще не нанесен». CNN также отмечала, что речи о полномасштабном контрнаступлении пока не идет — пока идет разведка боем.

Российские власти заявляют, что ВСУ несут большие потери личного состава и техники. Минобороны дважды отчитывалось об уничтожении переданных Украине танков Leopard.

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Минобороны сообщило, что артиллерия сорвала переброску резервов ВСУ
Минобороны сообщило, что артиллерия сорвала переброску резервов ВСУ

Теги
ВСУ Купянск резервы Военная операция на Украине
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