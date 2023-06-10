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В Мариинском театре прервали «Лебединое озеро» после распыления перцовки

Фонтанка: в Мариинском театре прервали «Лебединое озеро» после распыления перцовки
Мариинский театр, Санкт-Петербург
Мариинский театр, Санкт-Петербург (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В Мариинском театре в Санкт-Петербурге прервали балет «Лебединое озеро» после того, как женщина использовала перцовый баллончик во время конфликта с другими зрителями, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу театра.

Почему между зрителями начался конфликт — не уточняется. После распыления перцового баллончика троим понадобилась медицинская помощь. К театру приехала скорая и полиция. Госпитализация никому не потребовалась.

Балет продолжился после технического перерыва и усиленной вентиляции помещения. «Фонтанка» сообщила, что с женщиной, которая распылила баллончик, «разбираются сотрудники полиции».

«В театре проводится служебная проверка о том, как зрительница смогла пронести перцовый баллончик в здание», — сказали в пресс-службе.

6 мая в Санкт-Петербурге приостанавливали постановки в Малом драматическом театре (МДТ) по решению Роспотребнадзора. В управлении ведомства по городу ТАСС сообщали, что проводят проверку театра «в соответствии с требованием прокуратуры». В театре были «выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 17 мая постановки в МДТ возобновили.

Теги
Мариинский театр балет Санкт-Петербург театр
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