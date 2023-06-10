В Мариинском театре прервали «Лебединое озеро» после распыления перцовки
В Мариинском театре в Санкт-Петербурге прервали балет «Лебединое озеро» после того, как женщина использовала перцовый баллончик во время конфликта с другими зрителями, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу театра.
Почему между зрителями начался конфликт — не уточняется. После распыления перцового баллончика троим понадобилась медицинская помощь. К театру приехала скорая и полиция. Госпитализация никому не потребовалась.
Балет продолжился после технического перерыва и усиленной вентиляции помещения. «Фонтанка» сообщила, что с женщиной, которая распылила баллончик, «разбираются сотрудники полиции».
«В театре проводится служебная проверка о том, как зрительница смогла пронести перцовый баллончик в здание», — сказали в пресс-службе.
6 мая в Санкт-Петербурге приостанавливали постановки в Малом драматическом театре (МДТ) по решению Роспотребнадзора. В управлении ведомства по городу ТАСС сообщали, что проводят проверку театра «в соответствии с требованием прокуратуры». В театре были «выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 17 мая постановки в МДТ возобновили.