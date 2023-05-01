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Украинский театр отказался от фестиваля в Венгрии из-за артистов России

Украинский театр Франко бойкотировал фестиваль в Венгрии из-за участия российских артистов
Место проведения&nbsp;Театральной Олимпиады в Будапеште
Место проведения Театральной Олимпиады в Будапеште (Фото: theatreolympics2023 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украинский Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко не будет участвовать в Театральной олимпиаде в Будапеште, так как на фестиваль приедут российские артисты. Об этом в телеграм-канале сообщило Министерство культуры Украины.

Организаторы фестиваля изначально заверили коллектив театра, что российские представители не представят на нем свои постановки, однако позднее их включили в программу, сказано в сообщении. «Несмотря на высказанное полное понимание и солидарность с Украиной, недавно программа олимпиады была дополнена спектаклем «REX» в постановке художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в рамках олимпиады состоялся показ фильма Фокина «Петрополис» с актером Антоном Шагиным в главной роли, обратило внимание министерство. Артист, как утверждает ведомство, поддерживает российскую военную операцию на Украине.

«Наш театр искренне стремился присоединиться к великому мировому театральному событию и провел большую работу по подготовке показа украинских спектаклей в Будапеште, но мы не можем согласиться с сомнительным «соседством» в программе Театральной олимпиады», — приводит Минкульт Украины выдержку из заявления театра в социальных сетях.

В сообщении на сайте Театральной олимпиады от 12 декабря 2022 года указано, что организаторы решили не включать российские постановки в программу мероприятия. При этом сам Фокин подтвердил в марте, что на фестивале планируют показать фильм «Петрополис».

Валерий Фокин — российский режиссер и актер, художественный руководитель Александринского театра. В 2019 году он был главным организатором Театральной олимпиады, которая одновременно проходила в Японии и в России. Фокин входит в состав Международного комитета Театральной олимпиады.

X Театральная олимпиада началась в Будапеште 1 апреля. В этом году фестиваль продлится до 1 июля. Ожидается, что на нем выступят 400 трупп из 50 государств. Впервые международный театральный фестиваль состоялся в 1995 году.

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Театр им. Ивана Франко должен был представить на фестивале спектакли «Карьера Артуро Уи» и «Калигула».

Теги
Венгрия Будапешт фестиваль Украина театр бойкот
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