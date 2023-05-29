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Общество ,  
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Райкин возглавил театральную школу после смерти ректора

Константин Райкин стал ректором ВШСИ после смерти Анатолия Полянкина
Константин Райкин
Константин Райкин (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Народный артист России Константин Райкин стал ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), сообщается на сайте вуза. Он также сохранит за собой должность художественного руководителя школы.

Артист поделился планами на ближайшие месяцы: «В июле мы вручим дипломы нашим выпускникам трех курсов — двух актерских и одного курса театроведения и драматургии. <...> После долгого перерыва я набираю студентов на смешанный актерско-режиссерский курс под своим руководством. И впервые в мастерской Якова Ломкина заочно будут обучать синтетических артистов — [по специальности] артист драмы и артист мюзикла».

До конца года планируется открыть эндаумент-фонд ВШСИ и совместно с Фондом развития культуры и современного искусства «Территория» запустить программу дополнительного образования и повышения квалификации. Кроме того, пройдут конкурсы проектов ребрендинга школы.

Райкин отдал должное своему предшественнику на должности ректора Анатолию Полянкину. «10 лет назад была создана уникальная творческая и учебная площадка, и Анатолий Евсеевич сделал очень много в период ее становления», — сказал он, пообещав установить в годовщину смерти Полянкина мемориальную доску на здании вуза в его память.

Полянкин умер в возрасте 70 лет в июне 2022 года. Незадолго до смерти его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, заведенному после заявлений Райкина. Конфликт между ними произошел в 2021 году, когда Полянкин подал иск о ликвидации Фонда поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина (Константин Райкин и Полянкин — его соучредители). В результате, как заявили адвокаты Райкина, здание школы должно было перейти к подконтрольным Полянкину компаниям. Суд иск не удовлетворил.

Райкин заявил, что ректор обманом заставил его подписать документы о передаче всех своих активов ему и людям, в интересах которых он мог действовать. Полянкин ответил, что здание театральной школы «никто не крал», оно принадлежит Фонду поддержки и развития культуры, который отдал его вузу в безвозмездное пользование.

В апреле 2022 года Полянкин приостановил работу ВШСИ из-за ухудшения материального положения и уволил Райкина с должности худрука. Студенты подали коллективный иск против приостановки учебы. Останкинский районный суд Москвы признал приказ ректора незаконным.

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Теги
Константин Райкин ректор

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Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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