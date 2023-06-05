В Александринском театре сменили главного режиссера
Главным режиссером Александринского театра назначен Никита Кобелев, он сменит Николая Рощина. Об этом сам Кобелев сообщил РБК.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Александринского театра и к Николаю Рощину.
По словам художественного руководителя театра, народного артиста России Валерия Фокина, Кобелев займет должность главного режиссера с будущего сезона.
«Мы приняли решение, что главным режиссером у нас будет молодой Никита Кобелев. Это режиссер, к которому очень хорошо относятся в театре», — пояснил Фокин (цитата по ТАСС).
Кобелев в 2021 году поставил на Новой сцене спектакль «Тварь» по одноименной пьесе Валерия Семеновского (на темы романа «Мелкий бес» Федора Сологуба), а следующей его работой будет спектакль по роману Льва Толстого «Воскресение», сообщил худрук.
Он назвал назначение 36-летнего Кобелева «очень органичным приходом».
Никита Кобелев родился 10 мая 1987 года в Набережных Челнах. В 2011 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (Мастерская Олега Кудряшова). В 2012 году поставил спектакли «Кампанила Св. Марка» по роману Михаила Шишкина при поддержке Центра им. Мейерхольда и «Повесть о господине Зоммере» Патрика Зюскинда в ТЮЗе им. Брянцева в Санкт-Петербурге. С 2012 по 2020 год был режиссером-постановщиком в столичном Театре им. Маяковского. За эти годы поставил в театре более десяти спектаклей. С 2017 по 2021 год преподавал в мастерской Миндаугаса Карбаускиса на актерском факультете ГИТИСа. В 2019 году поставил «Ревизор» Николая Гоголя в Национальном театре Латвии, в следующем году «Время секонд хэнд» по одноименной книге лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич в театре «Vaba lava» в Эстонии. Его спектакли «Декалог на Сретенке», «Бердичев», «Кавказский меловой круг», «Человек, который принял жену за шляпу» и «Новаторы» вошли в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Постановка «Тварь» в 2022 году получила «Звезду Театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма».
Николай Рощин — заслуженный артист России. В 1997 году окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС). Был главным режиссером Александринского театра с сентября 2016 года. С июня останется режиссером театра. В Александринском театре поставил спектакли «Старая женщина высиживает» по пьесе Тадеуша Ружевича, «Ворон» по пьесе Карло Гоцци, «Баня» по пьесе Владимира Маяковского, «Сирано де Бержерак», совместно с Андреем Калининым, «Дети у власти» по пьесе французского драматурга Роже Витрака «Виктор, или Дети у власти», «Дети солнца» Горького, «Отелло» Шекспира. В 2017 году стал лауреатом «Золотой маски» в номинации «Работа художника» за спектакль «Ворон». В 2019 году его спектакль «Сирано де Бержерак» был номинирован на «Золотую маску» в нескольких номинациях.
В конце апреля Александринский театр отменил спектакли «Сирано де Бержерака» в апреле и мае. Их заменили на спектакли «Ворон» и «Женитьба». Причину замены театр не сообщал.
Портал 78.ru писал, что в середине апреля с заявлением в полицию обратился один из зрителей, который увидел в «Сирано де Бержераке» признаки дискредитации армии. Что именно в нем стало поводом для обращения в правоохранительные органы, издание не уточнило. «Фонтанке» причину отмены «Сирано де Бержерака» в театре объяснили «техническими сложностями».
«Сирано де Бержерак» — пьеса французского драматурга Эдмона Ростана, написанная в 1898 году. Прототипом главного героя стал философ и поэт 17-го века Сирано де Бержерак. По сюжету он храбр и талантлив, а единственный его недостаток — огромный нос, из-за насмешек над которым он всех вызывает на дуэли. Из-за носа главный герой не признается в любви своей кузине Роксане и пишет ей любовные письма от лица ее возлюбленного Кристиана. Перед смертью Сирано де Бержерак по памяти цитирует Роксане одно из писем, и та понимает, что он был их настоящим автором.
В Александринском театре спектакль показывали с 2018 года.