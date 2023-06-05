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В Александринском театре сменили главного режиссера

Александринка сменила главного режиссера Николая Рощина, его место займет Никита Кобелев
Главным режиссером театра назначен Никита Кобелев вместо Николая Рощина. Весной спектакль Рощина «Сирано де Бержерак» был отменен. По данным СМИ, причиной стала жалоба одного из зрителей на дискредитацию армии
Никита Кобелев
Никита Кобелев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Главным режиссером Александринского театра назначен Никита Кобелев, он сменит Николая Рощина. Об этом сам Кобелев сообщил РБК.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Александринского театра и к Николаю Рощину.

По словам художественного руководителя театра, народного артиста России Валерия Фокина, Кобелев займет должность главного режиссера с будущего сезона.

«Мы приняли решение, что главным режиссером у нас будет молодой Никита Кобелев. Это режиссер, к которому очень хорошо относятся в театре», — пояснил Фокин (цитата по ТАСС).

Кобелев в 2021 году поставил на Новой сцене спектакль «Тварь» по одноименной пьесе Валерия Семеновского (на темы романа «Мелкий бес» Федора Сологуба), а следующей его работой будет спектакль по роману Льва Толстого «Воскресение», сообщил худрук.

Он назвал назначение 36-летнего Кобелева «очень органичным приходом».

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Никита Кобелев родился 10 мая 1987 года в Набережных Челнах. В 2011 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (Мастерская Олега Кудряшова). В 2012 году поставил спектакли «Кампанила Св. Марка» по роману Михаила Шишкина при поддержке Центра им. Мейерхольда и «Повесть о господине Зоммере» Патрика Зюскинда в ТЮЗе им. Брянцева в Санкт-Петербурге. С 2012 по 2020 год был режиссером-постановщиком в столичном Театре им. Маяковского. За эти годы поставил в театре более десяти спектаклей. С 2017 по 2021 год преподавал в мастерской Миндаугаса Карбаускиса на актерском факультете ГИТИСа. В 2019 году поставил «Ревизор» Николая Гоголя в Национальном театре Латвии, в следующем году «Время секонд хэнд» по одноименной книге лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич в театре «Vaba lava» в Эстонии. Его спектакли «Декалог на Сретенке», «Бердичев», «Кавказский меловой круг», «Человек, который принял жену за шляпу» и «Новаторы» вошли в лонг-лист российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Постановка «Тварь» в 2022 году получила «Звезду Театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма».

Николай Рощин — заслуженный артист России. В 1997 году окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС). Был главным режиссером Александринского театра с сентября 2016 года. С июня останется режиссером театра. В Александринском театре поставил спектакли «Старая женщина высиживает» по пьесе Тадеуша Ружевича, «Ворон» по пьесе Карло Гоцци, «Баня» по пьесе Владимира Маяковского, «Сирано де Бержерак», совместно с Андреем Калининым, «Дети у власти» по пьесе французского драматурга Роже Витрака «Виктор, или Дети у власти», «Дети солнца» Горького, «Отелло» Шекспира. В 2017 году стал лауреатом «Золотой маски» в номинации «Работа художника» за спектакль «Ворон». В 2019 году его спектакль «Сирано де Бержерак» был номинирован на «Золотую маску» в нескольких номинациях.

В конце апреля Александринский театр отменил спектакли «Сирано де Бержерака» в апреле и мае. Их заменили на спектакли «Ворон» и «Женитьба». Причину замены театр не сообщал.

Портал 78.ru писал, что в середине апреля с заявлением в полицию обратился один из зрителей, который увидел в «Сирано де Бержераке» признаки дискредитации армии. Что именно в нем стало поводом для обращения в правоохранительные органы, издание не уточнило. «Фонтанке» причину отмены «Сирано де Бержерака» в театре объяснили «техническими сложностями».

«Сирано де Бержерак» — пьеса французского драматурга Эдмона Ростана, написанная в 1898 году. Прототипом главного героя стал философ и поэт 17-го века Сирано де Бержерак. По сюжету он храбр и талантлив, а единственный его недостаток — огромный нос, из-за насмешек над которым он всех вызывает на дуэли. Из-за носа главный герой не признается в любви своей кузине Роксане и пишет ей любовные письма от лица ее возлюбленного Кристиана. Перед смертью Сирано де Бержерак по памяти цитирует Роксане одно из писем, и та понимает, что он был их настоящим автором.

В Александринском театре спектакль показывали с 2018 года.

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Теги
Елена Чернышова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
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