Премьер Канады приехал в Киев с необъявленным визитом

Трюдо в Киеве во второй раз за время полномасштабных боев. Radio Canada пишет, что он выступит в Верховной раде и встретится с Зеленским

Джастин Трюдо (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Премьер Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с необъявленным визитом, он начал с возложения венка с Стене памяти у Михайловского Златоверхого монастыря, посвященной павшим в конфликте с Россией. Об этом сообщает CBC.

Его сопровождает министр финансов Христя Фриланд.

Трюдо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит в Верховной раде, рассказал источник Radio Canada. В своей речи он объявит о дополнительной помощи в адрес Киева и новых санкциях против Москвы.

Это уже второй визит Трюдо на Украину с начала военной операции. Прошлый состоялся в мае 2022 года, канадский премьер посетил город Ирпень в Бучанском районе Киевской области. Местные власти и журналисты мировых СМИ прошлой весной сообщили об обнаружении там тел мертвых мирных жителей, некоторые из которых были найдены со связанными руками. Минобороны России назвало публикации фейком и заявили, что к моменту публикации фотографий российские войска покинули Бучу.

Канада с начала полномасштабных боев на Украине присоединилась к поддержке ВСУ оружием. Оттава отправила Киеву танки Leopard 2, бронированную ремонтно-восстановительную машину и более 5 тыс. единиц 155-миллиметровых боеприпасов.

Кроме того, Канада может передать после конфискации российский Ан-124, говорил в апреле украинский премьер Денис Шмыгаль. «Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — рассказывал он.

Власти России считают незаконными поставки западного оружия и международные санкции, включая конфискации российских активов.