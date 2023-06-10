Эксперты рассказали, как избежать встречи с акулой

В районах, где могут плавать акулы, следует соблюдать ряд мер предосторожости и, например, не заплывать далеко от берега. Лучше всего выбирать для купания пляжи, где есть специальные сетки и буйки, считают опрошенные эксперты

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Защититься от нападения акулы сложно, а потому необходимо соблюдать меры предосторожности, рассказали опрошенные РБК эксперты.

«Есть метод ударить акулу в кончик морды», — сказал ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников. При этом он отметил, что видит вокруг все меньше людей, которые на это способны, поэтому советует вообще не допускать появления акул рядом. Обезопасить себя, по словам специалиста, можно несколькими способами:

не заплывать далеко от берега в акулоопасном районе;

не купаться рядом с канализационными стоками или со свалками пищевых отходов, откуда в море может течь кровь от мяса или рыбы;

во время рыбалки не потрошить рыбу прямо на судне и не смывать кровь в воду;

не кормить акул рыбьими потрохами или обрезками мяса, когда вы находитесь на судне в море;

не купаться вокруг судна, если за борт уже были выброшены рыбьи потроха или остатки мяса;

не купаться в мутной воде в бухтах, где может находиться в засаде тигровая акула;

не ударять по воде или барахтаться, создавая лишний шум, потому что на этот плеск может прийти акула.

Если вокруг уже начала кружить акула, не нужно цепенеть — следует спокойно, но быстро двигаться к берегу, советует Сапожников. «Теоретически можно использовать подводный шокер — вас тоже заденет, потому что вода проводит электричество, но по крайней мере акулу вы отпугнете. Есть свистки, которыми снабжают летчиков на случай, если они упадут в море при катапультировании — они тоже действуют», — рассказал он.

Специалист отметил, что лучше купаться там, где есть сетка от акул, буйковые ограждения, спасательные вышки. Однако законов, которые обязывали бы владельцев пляжей устанавливать заграждения от акул, нет, поэтому они есть не везде, добавил бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Сапожников отметил, что акулы далеко не всегда опасны для человека — из огромного количества видов опасность представляют четыре-пять, у берегов они встречаются редко. Профессор кафедры ихтиологии МГУ, доктор биологических наук Кирилл Кузищин рассказал, что большая белая акула традиционно атакует снизу на глубокой воде, в такой ситуации у человека против нее шансов нет.

Аппетит акулы и ее желание напасть на человека зависят от того, когда и что она ела в последний раз, объясняет Гофштейн. «Если акула голодная, злая, агрессивная — она будет есть кого угодно. <...> Чем теплее вода и чем более голодная акула, тем она более активная и свирепая и шансов у человека на благополучный исход при встрече с ней практически нет», — сказал он.

8 июня в египетской Хургаде при нападении акулы погиб гражданин России, сообщали в российском генконсульстве. По данным телеграм-канала Baza, погибший мужчина не был туристом и давно жил в Египте. Очевидица нападения рассказала РБК, что акула находилась в зоне с детскими водяными горками. «Люди прикармливают рыбок, а на рыбок приплывают акулы», — сказала она про возможную причину появления хищника на пляже.

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Нападения акул на людей — это не из ряда вон выходящее событие, заявил Гофштейн. Однако недавний случай в Хургаде отличается от инцидентов последних нескольких лет, считает Кузищин. По его словам, раньше нападали относительно мелкие акулы — длиной 3,4–5 м — на мелкой воде глубиной примерно 1,5 м. В этот раз на человека напала очень крупная акула, предположительно, больше 5 м в длину, на глубине в несколько метров.

Причин появления крупных акул у берега может быть много, рассказал Кузищин. Одна из них — это нарушения в экосистеме. «В последние годы Красное море прогревается, и туда возможен заход большого количества рыб из Индийского океана», — сказал он. Кроме того, акулы из Индийского океана, попав в непривычные для себя условия, могут голодать. Еще одна возможная причина — антропогенное воздействие. «Широко известен случай, когда с судов, перевозящих овец из Австралии в Европу, умерших животных выкидывали за борт, и за судном шло скопление акул, которые на какое-то время потом задерживались в Красном море», — рассказал специалист.