Минприроды Египта назвало вид напавшей на россиянина акулы

Минприроды Египта: на россиянина в Хургаде напала тигровая акула

Фото: Андрей Некрасов / imagebroker.com / Global Look Press

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Акула, которая напала на россиянина в Хургаде, оказалась тигровой. Об этом сообщает Министерство окружающей среды Египта.

К такому выводу пришли после проведенной экспертизы. В ведомстве призвали граждан и посетителей побережья Красного моря соблюдать меры безопасности.

Российское генконсульство в Хургаде 8 июня сообщило о гибели российского гражданина при нападении акулы. Сотрудники консульства выразили соболезнования его близким. Дипломаты призвали российских туристов «сохранять бдительность» и соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что акулу поймали.

Mash со ссылкой на источник писал, что погибший россиянин — 23-летний Владимир Попов, который родился в Архангельске, а потом жил в Балашихе. По данным телеграм-канала Baza, погибший мужчина не был туристом и давно жил в Египте.