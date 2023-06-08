Минприроды Египта назвало вид напавшей на россиянина акулы
Акула, которая напала на россиянина в Хургаде, оказалась тигровой. Об этом сообщает Министерство окружающей среды Египта.
К такому выводу пришли после проведенной экспертизы. В ведомстве призвали граждан и посетителей побережья Красного моря соблюдать меры безопасности.
Российское генконсульство в Хургаде 8 июня сообщило о гибели российского гражданина при нападении акулы. Сотрудники консульства выразили соболезнования его близким. Дипломаты призвали российских туристов «сохранять бдительность» и соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг.
«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что акулу поймали.
Mash со ссылкой на источник писал, что погибший россиянин — 23-летний Владимир Попов, который родился в Архангельске, а потом жил в Балашихе. По данным телеграм-канала Baza, погибший мужчина не был туристом и давно жил в Египте.