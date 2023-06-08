Очевидица рассказала про нападение акулы на россиянина в Хургаде

Очевидица: акула, которая напала на россиянина в Хургаде, находилась в детской зоне

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Акула, которая напала на россиянина, находилась в зоне с детскими водяными горками, сообщила очевидец в эфире телеканала РБК.

«В месте, где находилась акула — это детская зона, потому что там находились горки», — сказала она. По ее словам, нападение акулы произошло в разрешенной для плавания зоне.

Нападение произошло спустя минуты после того, как она вышла из воды. Акула «очень быстро» утащила россиянина под воду, рассказала очевидица.

«Люди прикармливают рыбок, а на рыбок приплывают акулы», — рассказала очевидец про возможную причину появления хищника на пляже.

Жительница Хургады Марина рассказала РБК, что акулы появляются в районе пляжей в летнее время из-за отсутствия сеток. «Из-за отсутствия сеток в море происходят вот такие инциденты. Это случается в основном в летний период, когда вода очень теплая, и акулы могут подписывать достаточно близко. Я нахожусь в Хургаде. Только сегодня пляжи закрыли, а завтра будут работать», — сообщила она.

Российское генконсульство в Хургаде 8 июня сообщило о гибели российского гражданина при нападении акулы. Сотрудники консульства выразили соболезнования его близким. Дипломаты призвали российских туристов «сохранять бдительность» и соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг.



Mash со ссылкой на источник писал, что погибший россиянин — 23-летний Владимир Попов, который родился в Архангельске, а потом жил в Балашихе. По данным телеграм-канала Baza, погибший мужчина не был туристом и давно жил в Египте.