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Генконсульство дало советы россиянам после нападения акулы в Хургаде
Генконсульство в Хургаде призвало россиян к бдительности после нападения акулы
Россиянам следует сохранять бдительность в воде, строго соблюдать запреты на купание и дайвинг, устанавливаемые египетскими властями, и сигналы береговой охраны и сотрудников гостиниц к выходу на сушу. Такие рекомендации генконсульство России в Хургаде дало отдыхающим после нападения акулы на человека.
Жертвой акулы стал мужчина с российским гражданством. По данным телеграм-канала Baza, он не был туристом и давно жил в Египте. Сотрудники консульства выразили соболезнования его близким.
Mash со ссылкой на источник пишет, что погибший — 23-летний Владимир Попов, который родился в Архангельске, а потом жил в Балашихе.
По данным SHOT, спасатели выловили акулу.