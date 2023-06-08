Генконсульство дало советы россиянам после нападения акулы в Хургаде

Генконсульство в Хургаде призвало россиян к бдительности после нападения акулы

Фото: Ксения Ульянова / АГН «Москва»

Россиянам следует сохранять бдительность в воде, строго соблюдать запреты на купание и дайвинг, устанавливаемые египетскими властями, и сигналы береговой охраны и сотрудников гостиниц к выходу на сушу. Такие рекомендации генконсульство России в Хургаде дало отдыхающим после нападения акулы на человека.

Жертвой акулы стал мужчина с российским гражданством. По данным телеграм-канала Baza, он не был туристом и давно жил в Египте. Сотрудники консульства выразили соболезнования его близким.

Mash со ссылкой на источник пишет, что погибший — 23-летний Владимир Попов, который родился в Архангельске, а потом жил в Балашихе.

По данным SHOT, спасатели выловили акулу.