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В Египте поймали напавшую на россиянина акулу
Спасатели в Хургаде выловили напавшую на россиянина акулу
Акулу, которая напала на россиянина в Хургаде, поймали. Об этом сообщают со ссылкой на источники SkyNews Arabia и Shehab News.
8 июня в российском генконсульстве в Хургаде сообщили о гибели российского гражданина при нападении акулы. Сотрудники консульства выразили соболезнования его близким. Дипломаты призвали российских туристов «сохранять бдительность» и соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг.
Mash со ссылкой на источник писал, что погибший — 23-летний Владимир Попов, который родился в Архангельске, а потом жил в Балашихе. По данным телеграм-канала Baza, погибший мужчина не был туристом и давно жил в Египте.