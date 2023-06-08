В Египте поймали напавшую на россиянина акулу

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Акулу, которая напала на россиянина в Хургаде, поймали. Об этом сообщают со ссылкой на источники SkyNews Arabia и Shehab News.

8 июня в российском генконсульстве в Хургаде сообщили о гибели российского гражданина при нападении акулы. Сотрудники консульства выразили соболезнования его близким. Дипломаты призвали российских туристов «сохранять бдительность» и соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг.