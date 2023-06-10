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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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На Украине заявили, что Каховское водохранилище потеряло более трети воды

«Укргидроэнерго»: Каховское водохранилище потеряло более трети объема воды
Фото: Иван Антипенко / Reuters
Фото: Иван Антипенко / Reuters

Каховское водохранилище потеряло более трети воды после прорыва плотины Каховской ГЭС, сообщила компания «Укргидроэнерго» в своем телеграм-канале.

По состоянию на 6:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составлял 10,55 м, что почти на 1,2 м ниже показателя предыдущих суток. Через два часа уровень воды снизился на 13 см — к 8:00 он опустился до 10,42 м. К 10:00 он снизился еще на 11 см.

Гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью. «ГЭС продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков», — пояснили в «Укргидроэнерго».

Ранее генеральный директор компании Игорь Сирота заявил, что Каховская ГЭС на Днепре не подлежит восстановлению. Для постройки новой станции нужно минимум пять лет «в режиме 24/7» и минимум $1 млрд.

Назначенный российскими властями мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев также говорил, что ГЭС нельзя отремонтировать, ее придется отстроить заново. «Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен», — отметил он.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
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Об обрушении плотины на Каховской ГЭС, расположенной по течению выше Херсона, стало известно утром 6 июня. После этого начался неконтролируемый сброс воды, были затоплены населенные пункты на обоих берегах Днепра (левый берег находится под контролем российских сил, правый — под контролем украинских). И российские, и украинские власти объявили эвакуацию жителей. Стороны обвиняют друг друга в разрушении плотины.

На Украине заявили, что Каховское водохранилище потеряло более трети воды
На Украине заявили, что Каховское водохранилище потеряло более трети воды

Теги
Каховская ГЭС водохранилище Новая Каховка
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