Политика ,
0
Всемирный банк пообещал оценить ущерб из-за обрушения Каховской ГЭС
Всемирный банк оценит ущерб, причиненный из-за обрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщила управляющий директор банка по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде в Twitter.
«Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг и окружающей среды в целом. Всемирный банк окажет поддержку Украине, проведя быструю оценку», — написала Бьерде.
Материал дополняется