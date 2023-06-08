В «Укргидроэнерго» заявили, что на постройку новой ГЭС на Днепре уйдет не менее 5 лет

На Украине заявили, что на постройку новой ГЭС уйдет не менее 5 лет

На строительство новой ГЭС на Днепре потребуется как минимум пять лет, заявил Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, его словам приводит издание «Страна.ua».

Каховская ГЭС восстановлению не подлежит, отметил он.

«Чтобы построить новую станцию, нужно минимум 5 лет — в режиме 24/7. На это необходимо минимум 1 млрд», — сказал Сирота.

О том, что ГЭС нельзя восстановить и ее нужно отстроить заново, говорил также мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Об обрушение плотины на Каховской ГЭС, расположенной по течению выше Херсона, стало известно утром 6 июня. После этого начался неконтролируемый сброс воды, были затоплены населенные пункты на обоих берегах Днепра (левый берег находится под контролем российских сил, правый — под контролем украинских). И российские, и украинские власти объявили эвакуацию жителей.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уже более 4 тыс. человек эвакуировали из районов подконтрольной России части региона. Там затопило 35 населенных пунктов, в зоне бедствия оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек, говорил до этого Сальдо.

По данным МВД Украины, наиболее сложная ситуация складывается в Корабельном районе Херсона, где затоплено более 1800 домов. Всего под водой оказались 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра. Эвакуировать удалось более 1900 человек, из них 103 ребенка.

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