Число жертв «Мистера Сидра» в Самарской области достигло 10

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 16:23
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 19:36
ЦСКА продлил контракт с футболистом сборной России Спорт, 19:34
Команда игорной зоны «Красная поляна» получила три награды Silver Mercury Пресс-релиз, 19:34
Denizbank объяснил уведомления о списаниях со счетов клиентов Финансы, 19:29
Защитникам приграничных территорий предложили давать статус ветерана Политика, 19:26
Джокович победил первую ракетку мира и вышел в финал «Ролан Гаррос» Спорт, 19:26
Цукерберг раскритиковал гарнитуру от Apple за дороговизну Life, 19:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Думе решили разрешить водителям сразу снимать машину с учета в ГИБДД Авто, 19:21
Число жертв «Мистера Сидра» в Самарской области достигло 10 Общество, 19:18
Минюст США обвинил двух россиян во взломе японской криптобиржи Mt. Gox Крипто, 19:04
Военная операция на Украине. Карта на 9 июня Политика, 19:00
В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи Общество, 18:58
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 18:56
Топ-5 событий на СПБ Бирже: дебют Apple, победа «Яндекса», иск к Coinbase РБК Инвестиции, 18:32
Массовое отравление сидром ,  
0 

Число жертв «Мистера Сидра» в Самарской области достигло 10

Число погибших после отравления «Мистером Сидром» в Самарской области увеличилось до 10
Фото: СК России по Самарской области
Фото: СК России по Самарской области

Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до десяти, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

На лечении находятся 14 пациентов, трое из них — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Еще трое поправились и выписались из больницы.

О первых случаях отравления произведенным в Самарской области сидром марки «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. Общее число пострадавших в стране Минздрав России накануне вечером оценил в 101. Погиб, по данным ведомства, 31 человек.

Экспертиза выявила в напитке примеси метанола и бутана. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять из продажи «Мистер Сидр». Сотрудники ведомства и Росалкогольрегулирования изъяли более 70 тыс. л сидра в 17 регионах.

Следственный комитет завел дело о незаконных производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК России). Арестованы предприниматель Анар Гусейнов, а также Дмитрий Егоров и сержант полиции Иван Гребенкин, которые, по версии следствия, похитили спирт для производства сидра со складов МВД, продали его Артему Айрапетяну (тоже находится под стражей), который в свою очередь перепродал спирт Гусейнову.

Адвокат предпринимателя Вусал Шейдаев заявил в суде, что поставить алкоголь с примесью метанола мог другой сотрудник компании, которого уже задержали благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемого. Задержаны менеджеры компании Антон Фролов и Рамиль Асланов и главный бухгалтер Полина Ускова.

Читайте на РБК Pro
Работа с контрагентами: 10 ошибок и инструкция, как избежать проблем
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента
Солярий не поможет: шесть мифов о витамине D
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Теги
«Мистер Сидр» сидр отравление алкоголем Самарская область
Материалы по теме
Суд арестовал фигурантов дела о краже спирта у МВД для «Мистера Сидра»
Политика
Число пострадавших от «Мистера Сидра» увеличилось до 101 человека
Общество
СК обвинил создателя «Мистера Сидра» в закупке похищенного у МВД спирта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter