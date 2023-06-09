Число жертв «Мистера Сидра» в Самарской области достигло 10

Число погибших после отравления «Мистером Сидром» в Самарской области увеличилось до 10

Фото: СК России по Самарской области

Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до десяти, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

На лечении находятся 14 пациентов, трое из них — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Еще трое поправились и выписались из больницы.

О первых случаях отравления произведенным в Самарской области сидром марки «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. Общее число пострадавших в стране Минздрав России накануне вечером оценил в 101. Погиб, по данным ведомства, 31 человек.

Экспертиза выявила в напитке примеси метанола и бутана. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила изъять из продажи «Мистер Сидр». Сотрудники ведомства и Росалкогольрегулирования изъяли более 70 тыс. л сидра в 17 регионах.

Следственный комитет завел дело о незаконных производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК России). Арестованы предприниматель Анар Гусейнов, а также Дмитрий Егоров и сержант полиции Иван Гребенкин, которые, по версии следствия, похитили спирт для производства сидра со складов МВД, продали его Артему Айрапетяну (тоже находится под стражей), который в свою очередь перепродал спирт Гусейнову.

Адвокат предпринимателя Вусал Шейдаев заявил в суде, что поставить алкоголь с примесью метанола мог другой сотрудник компании, которого уже задержали благодаря сотрудничеству со следствием обвиняемого. Задержаны менеджеры компании Антон Фролов и Рамиль Асланов и главный бухгалтер Полина Ускова.