Банки предложили дать пострадавшим от терактов кредитные каникулы
Из-за того, что в России все чаще случаются диверсии и теракты, возникла необходимость изменить правила предоставления кредитных каникул заемщикам, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах. С предложением поддержать внесение соответствующих поправок в закон «О потребительском кредите» обратилась к Центробанку Ассоциация российских банков (АРБ), следует из письма, которое организация направила главе Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаилу Мамуте. Это письмо есть у РБК.
Действующие нормы предусматривают возможность взять кредитные каникулы для заемщиков, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) и лишившихся имущества в результате такой ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера. Однако власти пострадавших от терактов и диверсий муниципалитетов и регионов не всегда объявляют о введении режима ЧС.
«Возникновение чрезвычайных обстоятельств, влекущих нарушения жизнедеятельности граждан-заемщиков и связанных с угрозой их жизни и гибели их жилых помещений, не всегда связано с возникновением чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Таким образом, банки столкнулись с правовой неопределенностью», — говорится в письме АРБ.
Кредитные каникулы — это период временной приостановки платежей по кредиту (займу) или снижения их размера без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Кредитор (банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует требованиям действующего на момент обращения закона.
В связи с этим АРБ предложила дополнить закон новой нормой, согласно которой воспользоваться кредитными каникулами смогут заемщики, которые
- проживают на территории региона, где начались военные действия или происходят теракты или диверсии, угрожающие жизни людей и требующие эвакуации населения;
- пострадали в результате таких событий — произошло нарушение жизнедеятельности, возникла угроза жизни и здоровью, были повреждены или уничтожены квартира или дом заемщика.
В АРБ отметили, что четкое урегулирование возникшей правовой неопределенности «будет иметь положительный эффект и для заемщиков, и для кредитных организаций».
В условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО) в городах России участились случаи падения несущих взрывчатку беспилотных летательных аппаратов. Такие случаи квалифицируются российскими правоохранительными органами как теракты.
В частности, 9 июня беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Воронеже. После этого Главное следственное управлением СК России завело уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), указав, что атаку совершили «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины». При этом режим ЧС в Воронеже не вводился.
Ассоциация банков России — негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества, созданная для защиты интересов банковского сообщества. Среди членов ассоциации — банки «Россия», «Авангард», Банк Уралсиб, Юникредит Банк и другие.