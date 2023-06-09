Банки предложили дать пострадавшим от терактов кредитные каникулы

В Ассоциации российских банков озабочены «правовой неопределенностью», с которой столкнулись пострадавшие от диверсий и терактов кредиторы и заемщики: они не могут уйти на крединые каникулы, если в регионе не ввели режим ЧС

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Из-за того, что в России все чаще случаются диверсии и теракты, возникла необходимость изменить правила предоставления кредитных каникул заемщикам, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах. С предложением поддержать внесение соответствующих поправок в закон «О потребительском кредите» обратилась к Центробанку Ассоциация российских банков (АРБ), следует из письма, которое организация направила главе Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаилу Мамуте. Это письмо есть у РБК.

Действующие нормы предусматривают возможность взять кредитные каникулы для заемщиков, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) и лишившихся имущества в результате такой ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера. Однако власти пострадавших от терактов и диверсий муниципалитетов и регионов не всегда объявляют о введении режима ЧС.

«Возникновение чрезвычайных обстоятельств, влекущих нарушения жизнедеятельности граждан-заемщиков и связанных с угрозой их жизни и гибели их жилых помещений, не всегда связано с возникновением чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Таким образом, банки столкнулись с правовой неопределенностью», — говорится в письме АРБ.

Кредитные каникулы — это период временной приостановки платежей по кредиту (займу) или снижения их размера без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Кредитор (банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует требованиям действующего на момент обращения закона.

В связи с этим АРБ предложила дополнить закон новой нормой, согласно которой воспользоваться кредитными каникулами смогут заемщики, которые

проживают на территории региона, где начались военные действия или происходят теракты или диверсии, угрожающие жизни людей и требующие эвакуации населения;

пострадали в результате таких событий — произошло нарушение жизнедеятельности, возникла угроза жизни и здоровью, были повреждены или уничтожены квартира или дом заемщика.

В АРБ отметили, что четкое урегулирование возникшей правовой неопределенности «будет иметь положительный эффект и для заемщиков, и для кредитных организаций».

В условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО) в городах России участились случаи падения несущих взрывчатку беспилотных летательных аппаратов. Такие случаи квалифицируются российскими правоохранительными органами как теракты.

В частности, 9 июня беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Воронеже. После этого Главное следственное управлением СК России завело уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), указав, что атаку совершили «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины». При этом режим ЧС в Воронеже не вводился.



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