Банки предложили дать пострадавшим от терактов кредитные каникулы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 16:23
ЦБ рекомендовал дать кредитные каникулы уехавшим из приграничных районов Финансы, 16:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Сальдо сообщил об ударе ВСУ британскими ракетами по пионерлагерю Политика, 16:27
Когнитивные искажения: что мешает рационально воспринимать критику Pro, 16:24
Третий город России за день оказался атакован беспилотником Политика, 16:23
Предпосылок к снижению нет: как решение ЦБ скажется на ипотечных ставках Недвижимость, 16:09
Бельгия продолжит поставки оружия Киеву до ответа по винтовкам в Шебекино Политика, 16:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Белгороде на бизнес-центр упал и загорелся беспилотник Политика, 16:03
Цены на кофе на бирже в Лондоне взлетели до рекордных значений Инвестиции, 16:01
«Сочи» покинули капитан и еще два футболиста Спорт, 15:59
Bloomberg узнал о значительных потерях ВСУ в технике при наступлении Политика, 15:54
МИД вызвал посла Японии и заявил ему об «опасном тупике» из-за Украины Политика, 15:44
Перуанка не пустила вторую россиянку в финал юниорского «Ролан Гаррос» Спорт, 15:44
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Банки предложили дать пострадавшим от терактов кредитные каникулы

Ассоциация российских банков предложила давать кредитные каникулы пострадавшим от терактов
В Ассоциации российских банков озабочены «правовой неопределенностью», с которой столкнулись пострадавшие от диверсий и терактов кредиторы и заемщики: они не могут уйти на крединые каникулы, если в регионе не ввели режим ЧС
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Из-за того, что в России все чаще случаются диверсии и теракты, возникла необходимость изменить правила предоставления кредитных каникул заемщикам, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах. С предложением поддержать внесение соответствующих поправок в закон «О потребительском кредите» обратилась к Центробанку Ассоциация российских банков (АРБ), следует из письма, которое организация направила главе Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаилу Мамуте. Это письмо есть у РБК.

Действующие нормы предусматривают возможность взять кредитные каникулы для заемщиков, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) и лишившихся имущества в результате такой ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера. Однако власти пострадавших от терактов и диверсий муниципалитетов и регионов не всегда объявляют о введении режима ЧС.

«Возникновение чрезвычайных обстоятельств, влекущих нарушения жизнедеятельности граждан-заемщиков и связанных с угрозой их жизни и гибели их жилых помещений, не всегда связано с возникновением чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Таким образом, банки столкнулись с правовой неопределенностью», — говорится в письме АРБ.

Кредитные каникулы — это период временной приостановки платежей по кредиту (займу) или снижения их размера без штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Кредитор (банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик соответствует требованиям действующего на момент обращения закона.

В связи с этим АРБ предложила дополнить закон новой нормой, согласно которой воспользоваться кредитными каникулами смогут заемщики, которые

  • проживают на территории региона, где начались военные действия или происходят теракты или диверсии, угрожающие жизни людей и требующие эвакуации населения;
  • пострадали в результате таких событий — произошло нарушение жизнедеятельности, возникла угроза жизни и здоровью, были повреждены или уничтожены квартира или дом заемщика.

Читайте на РБК Pro
Как составить портрет идеального кандидата и зачем это нужно
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
Как бухгалтеры и «продажники» обворовывают фирмы: обзор популярных схем
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией

В АРБ отметили, что четкое урегулирование возникшей правовой неопределенности «будет иметь положительный эффект и для заемщиков, и для кредитных организаций».

В условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО) в городах России участились случаи падения несущих взрывчатку беспилотных летательных аппаратов. Такие случаи квалифицируются российскими правоохранительными органами как теракты.

В частности, 9 июня беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Воронеже. После этого Главное следственное управлением СК России завело уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), указав, что атаку совершили «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины». При этом режим ЧС в Воронеже не вводился.

Ассоциация банков России — негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества, созданная для защиты интересов банковского сообщества. Среди членов ассоциации — банки «Россия», «Авангард», Банк Уралсиб, Юникредит Банк и другие.

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
теракт диверсия кредит
Материалы по теме
ЦБ отчитался о кредитных каникулах для бойцов спецоперации на ₽69,3 млрд
Финансы
ЦБ разъяснил условия кредитных каникул для мобилизованных
Финансы
Банки в Армении и Казахстане заблокировали счета для поставок в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter