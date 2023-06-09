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В Херсонской области нашли тело женщины после разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области нашли тело женщины в зоне затопления после ЧС на Каховской ГЭС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Херсонской области обнаружили тело женщины 1939 года рождения в зоне затопления после ЧС на Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Она стала восьмой погибшей, добавил собеседник агентства.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что погибли семь человек, в том числе двое мирных жителей, в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ эвакуационной зоны в Голой Пристани.

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщал о пяти погибших, которые занимались выпасом скота.

Число пострадавших после разрушения плотины выросло до 60 человек, их госпитализировали, рассказала замглавы Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич. По ее словам, число доставленных в больницу людей растет каждые полчаса-час.

Сальдо подчеркнул, что семьям погибших из-за последствий прорыва на Каховской ГЭС выплатят по 1 млн руб., пострадавшим — от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

В Херсонской области нашли тело женщины после разрушения Каховской ГЭС
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Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Россия и Украина обвинили в случившемся друг друга. Украинская служба по ЧС сообщала, что на правом берегу Днепра, который контролирует Киев, на утро 8 июня подтоплено 2629 домов, эвакуированы 1995 человек.

На левом берегу реки, контролируемом Россией, затопило более 14 тыс. домов, сообщили ТАСС в экстренных службах. Эвакуированы около 4,3 тыс. человек.

В Херсонской области нашли тело женщины после разрушения Каховской ГЭС
В Херсонской области нашли тело женщины после разрушения Каховской ГЭС

Теги
Херсонская область тела погибших Каховская ГЭС затопление
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