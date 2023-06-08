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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Семьям погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выплатят по ₽1 млн

Сальдо: семьям погибших от разрушения Каховской ГЭС выплатят по ₽1 млн
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Семьям погибших из-за последствий прорыва на Каховской ГЭС выплатят по 1 млн руб., пострадавшим — от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По последним данным российской стороны, из-за ЧП погибли по меньшей мере пять человек, госпитализированы 60.

«В бюджете области предусмотрены финансовые средства на социальные выплаты в связи с понесенным материальным ущербом», — отметил глава региона. Жители получат единовременную выплату — по 10 тыс. руб. При частичной или полной утрате «имущества первой необходимости» гражданам выплатят по 50 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно.

Сальдо добавил, что из мест подтопления в Херсонской области эвакуировали почти 4,3 тыс. человек.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

На правом берегу Днепра, который контролируют украинские власти, к утру 8 июня было подтоплено 20 населенных пунктов и 2629 домов, эвакуировано 1995 человек, сообщала украинская Служба по чрезвычайным ситуациям. На левом берегу реки, который находится под контролем России, вода затопила более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области, сообщали ТАСС в экстренных службах.

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Владимир Сальдо Херсонская область Каховская ГЭС Украина Херсон
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