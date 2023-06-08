Кузьмич: число госпитализированных после разрушения на Каховской ГЭС выросло до 60

После прорыва на Каховской ГЭС госпитализировали 60 человек

Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters

Число госпитализированных после разрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 60 человек, сообщила заместитель врио губернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что как правило госпитализируют маломобильных граждан. Число доставленных в больницу людей, по ее словам, растет каждые полчаса-час.

Утром 8 июня Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал о госпитализации 41 человек после разрушения плотины. Как минимум пять человек погибли.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра. Российские и украинские обвинили в случившемся друг друга.

Украинская Служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что на правом берегу Днепра, который контролирует Киев, на утро 8 июня подтоплено 20 населенных пунктов и 2629 домов, эвакуировано 1995 человек.

На левом берегу реки, контролируемом Россией, затопило более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах, сообщили ТАСС в экстренных службах. Эвакуированы около 4,3 тыс. человек, среди них более 170 детей, сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.