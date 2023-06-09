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Трампу предъявили обвинение по уголовному делу о секретных документах

Трамп: коррумпированная администрация Байдена сообщила об обвинениях из-за документов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его адвокатам сообщили о предъявлении обвинений по делу о секретных документах. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Коррумпированная администрация [президента США Джо] Байдена сообщила моим адвокатам, что мне предъявлено обвинение», — написал Трамп (цитата по NBC News).

Он уточнил, что должен будет явиться в окружной суд США 13 июня. По его словам, большое федеральное жюри предъявило ему обвинение в связи с неправильным обращением с более чем сотней секретных документов, которые были обнаружены в прошлом году в его резиденции Мар-а-Лаго. «Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США», — добавил Трамп.

Журналист телеканала ABC News Джонатан Карл в своем Twitter отметил, что дело против Трампа содержит семь пунктов, они связаны с неправильным обращением с секретными документами и воспрепятствованию правосудию.

8 июня газета Politico со ссылкой на свои источники сообщала, что прокуратура США направила Трампу уведомление о том, что он является объектом уголовного расследования по делу о секретных документах. Речь идет о бумагах, к которым Трамп имел доступ, когда занимал пост президента (с 2017 по 2021 год), а при выезде из Белого дома оставил у себя в резиденции.

В феврале 2022 года управление архивов и документов США предположило, что экс-президент увез с собой 15 коробок с документами, в том числе с секретными, которые необходимо было сдать в Национальный архив. Бумаги впоследствии вернули, но Минюст поручил провести обыски в Мар-а-Лаго, чтобы убедиться, что он ничего себе не оставил.

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Спустя полгода сотрудники ФБР изъяли 11 коробок с секретными документами из резиденции Трампа. Политик после обысков утверждал, что был готов добровольно отдать агентам изъятые бумаги и что они были рассекречены.

Бывший вице-президент Майк Пенс призвал Минюст США не предъявлять обвинения Трампу, заявив, что оно вызовет разногласия внутри страны и «пошлет ужасный сигнал всему миру». По его мнению, ведомство может завершить свое расследование, не прибегая к обвинительному акту.

Теги
Персоны
Дональд Трамп США уголовное дело расследование секретные документы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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