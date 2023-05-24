Суд над Трампом начнется в разгар его предвыборной кампании

Судебное слушание по уголовному делу против экс-президента США Дональда Трампа состоится 25 марта следующего года, заявил судья Хуан Мерчан на заседании, передает Reuters.

Судья предупредил Трампа об ограничениях публичного обсуждения некоторых доказательств.

Агентство отмечает, что слушание назначено на разгар предвыборной кампании Трампа, который участвует в выборах президента США. Они пройдут в ноябре 2024 года, инаугурация нового главы государства состоится в январе 2025 года.

Ожидается, что Трамп, которого обвиняют в фальсификации деловых записей, чтобы скрыть выплату денег за молчание порнозвезде, следующей весной будет разъезжать по стране вместе со своими соперниками, поскольку в штатах проходят конкурсы по выдвижению кандидатов в президенты.

Трамп в своей соцсети Truth Social после заседания написал: «Они навязали нам дату судебного разбирательства — 25 марта, прямо в середине основного сезона. Это называется вмешательством в выборы».

В начале апреля окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул обвинение против Трампа по 34 эпизодам, когда он предстал перед судом. Они касаются фальсификации отчетности.

Одно из дел связано с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая была оформлена как плата за юридические услуги. Трамп не признал себя виновным. Он стал первым в истории экс-президентом США, против которого возбуждено уголовное дело.

Трамп не признал себя виновным. Также он подал иск против своего бывшего адвоката Майкла Коэна, из-за показаний которого было возбуждено дело. Коэн в 2018 году сознался в выплате $130 тыс. Клиффордс за молчание о связи с Трампом незадолго перед выборами президента 2016 года. Юриста тогда осудили на три года.