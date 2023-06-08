Politico узнало, что Трампа уведомили об уголовном деле из-за документов

Прокуратура США направила бывшему президенту Дональду Трампу уведомление о том, что он является объектом уголовного расследования по делу о секретных документах, найденных у него дома, пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В прошлом феврале управление архивов и документов США предположило, что Трамп, выезжая из Белого дома, увез с собой 15 коробок с документами, в том числе с секретными, которые необходимо было сдать в Национальный архив. Документы впоследствии вернули, но Минюст поручил провести обыски в резиденции экс-президента, чтобы убедиться, что тот ничего не оставил себе.

Через полгода, в начале августа, резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде обыскали сотрудники ФБР и изъяли 11 коробок с секретными документами.

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