США предложили Украине помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и предложил помощь пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу тысяч украинцев, пострадавших от недавнего разрушения плотины в Каховке, и предложил дальнейшую поддержку США пострадавшим», - говорится в заявлении Миллера.

Помимо этого, Блинкен и Кулеба обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине и поездку последнего в Африку.

Плотина Каховской гидроэлектростанции обрушилась утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. Затоплены оказались населенные пункты по обе стороны Днепра. На левом берегу реки, который находится под контролем России, вода затопила по меньшей мере 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области. Эвакуированы были более 5 тыс. человек.

На правом берегу Днепра, который контролирует Киев, на утро 8 июня было подтоплено 20 населенных пунктов и 2629 домов, эвакуировано 1995 человек.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС «варварской акцией» Киева. Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что к произошедшему причастна Россия. О том, что администрация США намерена оказать Украине помощь после разрушения ГЭС, говорил президент страны Джо Байден.