США окажут Киеву помощь после разрушений на Каховской ГЭС

Администрация США намерена и дальше оказывать помощь Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден в ответ на просьбу прокомментировать разрушения на Каховской ГЭС.

Перед заседанием правительства его спросили, что он намерен сказать России в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — ответил Байден.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Жителей начали эвакуировать.

Украина и западные страны обвинили в подрыве Москву. Российские власти отвергли обвинения и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией», связав ее с «неудачным наступлением» ВСУ.

При этом в Белом доме заявили, что следят за ситуацией на Каховской ГЭС, но пока не могут сказать, кто виноват в разрушениях. Директор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби добавил, что в Вашингтоне видели сообщения о причастности России к аварии и «делают все возможное, чтобы оценить эти данные».