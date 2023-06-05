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В Ульяновской области шесть человек насмерть отравились сидром

В Димитровграде Ульяновской области шесть человек умерли после употребления сидра
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В городе Димитровграде в Ульяновской области завели уголовное дело из-за отравления жителей сидром. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, с 3 по 4 июня несколько человек в Димитровграде были госпитализированы с отравлением неустановленным веществом. Несмотря на оказанную помощь, шестеро из них умерли. По предварительным данным СК, потерпевшие выпили сидр, купленный в магазинах города «Территория пива». Продукция поставлялась из Самарской области, на предприятии идет проверка.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которые привели по неосторожности к смерти двух или более людей). Назначены экспертизы.

Администрация Димитровграда после случившегося призвала «не покупать нигде в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь — яблочный сидр», и не употреблять их. Издание «Улпресса» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что горожане отравились напитком марки «Мистер Сидр».

Теги
Следственный комитет Ульяновская область отравление алкоголем сидр
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