В Ульяновской области шесть человек насмерть отравились сидром
В городе Димитровграде в Ульяновской области завели уголовное дело из-за отравления жителей сидром. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным следствия, с 3 по 4 июня несколько человек в Димитровграде были госпитализированы с отравлением неустановленным веществом. Несмотря на оказанную помощь, шестеро из них умерли. По предварительным данным СК, потерпевшие выпили сидр, купленный в магазинах города «Территория пива». Продукция поставлялась из Самарской области, на предприятии идет проверка.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которые привели по неосторожности к смерти двух или более людей). Назначены экспертизы.
Администрация Димитровграда после случившегося призвала «не покупать нигде в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь — яблочный сидр», и не употреблять их. Издание «Улпресса» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что горожане отравились напитком марки «Мистер Сидр».