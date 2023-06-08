В белгородском селе обстрелом повредило газовую трубу

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ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора», — рассказал он. Осколками снарядов повредило газовую трубу. Люди не пострадали.

Ранее 8 июня Гладков сообщил о минометном обстреле хутора Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области. В этот же день губернатор рассказал об атаке дронами-камикадзе на села Вязовое и Староселье в Краснояружском районе.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились, больше всего обстрелов фиксируется в Шебекинском городском округе.