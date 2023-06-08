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Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом по двум воздушным целям
Система ПВО сработала над Белгородом по двум воздушным целям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.
В прошлый раз Гладков сообщал о работе ПВО над городом 6 июня. Днем ранее средства противовоздушной обороны среагировали над Белгородом и Белгородским районом.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В последнее время атаки усилились. Так, в приграничном Шебекинском районе только за 6 июня было выпущено более 490 снарядов.
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