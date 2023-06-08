Хутор в Белгородской области попал под минометный обстрел

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Хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области попал под минометный обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи», — сообщил он.

Ранее 8 июня Гладков сообщил, что села Вязовое и Староселье в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе. В Вязовом пострадал местный житель. «Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падения беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки», — рассказал губернатор.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились. Больше всего обстрелов фиксируется в Шебекинском округе. Власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов.